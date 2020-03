‘Ik wist: als ik terug ben uit Zweden, is het toch weer uit’

,,Het dichtst dat ik ooit bij een relatie ben geweest, was met een jongen in Zweden, waar ik vier maanden verbleef voor mijn studie. Ik was niet verliefd, maar we hadden het leuk en gezellig. Dat het zo casual was, maakte het veilig voor mij. Ik wist: als ik terug ben in Nederland, is het toch weer uit. Juist daardoor kon ik me openstellen - een typisch voorbeeld van bindingsangst.