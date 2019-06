‘Ik was Oranje Leeuwin, op straat telde het niet dat ik geen jongen was’

Stille tocht Almere Familie moest sepot in zaak martel­moord Esther via media vernemen

1 juni Onbegrijpelijk en onverteerbaar. Zo noemt de moeder van de in 2017 vermoorde Esther Paul (43) uit Almere het uitlekken van het nieuws over het niet verder vervolgen van twee verdachten in de zaak, gisteren. ,,Hoe is het mogelijk dat zoiets gebeurt drie dagen voor ons gesprek met het Openbaar Ministerie”, vraagt moeder Suus Paul zich een dag later hoofdschuddend af bij de stille tocht voor onopgeloste moordzaken in Almere.