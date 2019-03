‘Ik was al op weg naar het hiernamaals’

De moeder van drie jonge kinderen was al een tijdje aan het kwakkelen met haar gezondheid. ,,Ik viel regelmatig flauw. De doktoren dachten in eerste instantie aan epilepsie, maar zeker wisten ze het niet. Inmiddels had ik al vier keer zo’n wegraking gehad, maar meestal kwam ik wel uit mezelf bij. Maar bij de vijfde keer gebeurde dat niet.’’



Paulien kreeg in haar slaap een hartstilstand. Haar partner had direct in de gaten dat het mis was. ,,Hij zei naderhand ook dat ik er zo anders uitzag dan de vorige keren, helemaal grauw.’’ Hij belde direct 112, waardoor ook burgerhulpverleners in de buurt werden opgeroepen. ,,Dat is absoluut mijn redding geweest. Anders was ik er niet meer uitgekomen.’’