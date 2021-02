Ik voelde dat we het einde van een tijdperk naderen

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 338. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Het was rustig gebleven in de stad. In heel het land. Dat verbaasde me. Een actiegroep had bijna de avondklok om zeep geholpen, maar niemand nam die avond de moeite om - al was het ook maar pesterig - toch even z’n tong uit te steken naar de autoriteiten. We bleven allemaal netjes vanachter de gordijnen kijken of een ander wel wat deed. Wat zegt dat over ons, vroeg ik me af. Zijn we murw geslagen, gedwee of gewoon bang?

Ik wilde graag de temperatuur van het land even opnemen. Misschien lag het antwoord wel op straat. Om het aangename met het nuttige te verenigen nam ik de tas met lege flessen mee. De enige plekken in de stad waar zich nog rijen vormen: voor de apotheek, de supermarkt en de glasbak. Dat zegt ook veel over ons. Ik leegde mijn tas en wandelde wat doelloos rond op het plein.

Het was nog redelijk vroeg in de ochtend. Het dooide al twee dagen, maar in de hoeken van de straten, tegen de hoge huizen aan en in de gekke bochten van de tramrails lagen nog pokkig zwarte sneeuwhopen, de grafheuvels van de winter.

Quote Ik ging zitten, aan mijn voeten scharrel­den de grijze stadsdui­ven tussen de sigaretten­peuk­jes

Er waren niet veel mensen op straat. Ik kon na een tijdje zelfs zo maar een plekje vinden op een van de bankjes, die gewoonlijk worden ingenomen door de mannen die naar de moskee gaan of er vandaan komen. Ik ging zitten, aan mijn voeten scharrelden de grijze stadsduiven tussen de sigarettenpeukjes. Het had allemaal wat armoedigs.

Ineens vlogen alle duiven rond de bankjes, zeker vijftig, als bij afspraak op, vormden een rommelige zwerm en waren weg. Geen idee wat hen had getriggerd. Ik moest wel direct denken aan de enorme spreeuwenzwerm die de kleintjes en ik de dag daarvoor boven ons huizenblok zagen. Af en aan vlogen ze, door en over elkaar, u kent dat wel. Zomaar in de stad. Mooi hoor.

Nou ja, zo mijmerde ik door. Ik had de tijd. Toen, net over elven, brak zomaar vanonder de grijsblauwe wolken de zon door. Pats, daar was ze: de lente. En ik zag niet direct de oplossing van het raadsel waarvoor ik de straat op was gegaan, hoor. U hoeft het ook niet met me eens te zijn. Maar ik voelde dat we het einde van een tijdperk naderen. Misschien waren we daarom niet voor de opstand te porren. We zitten het nog even uit.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: