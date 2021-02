Ik verlang naar veel dingen terug, after corona, maar dit hoort daar niet bij

Corona in de zwaarbevei­lig­de EBI, aantal gedetineer­den in quarantai­ne geplaatst

1 februari Twee medewerkers van de zwaarbeveiligde EBI in Vught zijn positief getest op corona, waarna een deel van de gedetineerden in quarantaine is geplaatst en de cel niet uit mag. In de EBI zitten bekende verdachten als Ridouan Taghi, ‘Rico de Chileen’ en Willem Holleeder momenteel gedetineerd. De EBI is de strengst beveiligde gevangenis van Nederland.