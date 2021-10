Ik knik ook driftig als Hugo de Jonge het schuldgevoel aanwakkert van doodzieke vaccinweigeraars

Vroeger, en da’s in dit geval anderhalf jaar geleden, wenste je een bekende beterschap als hij of zij rillend in bed lag. Dan ging je met een fruitmand onder je arm op bezoek bij een vriendin of collega die een pittige operatie had ondergaan. Stuurde je een kaartje naar die kennis op de intensive care.



Nee, dan tegenwoordig. Vraag één als iemand ziek is: was-ie geprikt ja of nee? En bij een ontkennend antwoord: eigen schuld, dikke bult! Zelfs als zo’n ongevaccineerde snakkend naar adem in een ziekenhuisbed ligt.