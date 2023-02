Ik kijk naar de tv-actie en ik hoop vooral op een nieuw wonder uit het rampgebied

Over de liefde Van gigolo tot swingers: in nieuwe podcast gaat het over taboes en clichés in de liefde

Hoe doe je dat, een gelukkige relatie aangaan? En wat is nu eigenlijk een gezonde relatie? In het nieuwe seizoen van AD-podcast Over de liefde zoekt columnist Debby Gerritsen het uit. En met succes, want inmiddels heeft ze zelf de liefde gevonden.