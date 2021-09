Ik hoop op een lekker ouderwets schooljaar, zonder coronapaniek over de ruggen van kinderen

Na een lange reis waarin onze dochter voor de verandering níet vijf keer de boel onder had gespuugd, schopte ik eenmaal weer thuis mijn teenslippers in een hoek, knuffelde uitgebreid met onze dolblije labrador en snelde vervolgens naar de stapel post die mijn schoonouders op het aanrecht hadden gelegd in de weken dat wij in Italië genoten van het goede leven en de stralende zon (sorry).