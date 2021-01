Ik hoéf niet naar buiten, maar wil het wel graag - juist nu de avondklok dreigt

Jonathan (28) rende naakt de straat op en stak met aardappel­schil­mes­je fietser neer

18 januari Hij had een van de beste Nederlandse cellisten van zijn tijd moeten worden. Maar in november werd Jonathan van IJzerlooij (28) veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij sloeg vorig jaar een ouder echtpaar op straat en stak met een aardappelschilmesje een fietser neer. Hoe een getalenteerde cellist in een paar jaar tijd volledig afgleed. Zijn moeder vertelt zijn verhaal.