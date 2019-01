Ik heb zelden een nieuwsfeit zo schizofreen van karakter zien veranderen.

Verstekeling Poes vaart per ongeluk mee op vissers­schip: ‘Ze krijgt elke dag een harinkje’

18 januari Katrien noemen ze haar, of Spikey. De zeven vissers op vissersboot Our Anna vermaken zich wel met de verstekeling die sinds afgelopen maandag bij hen op het schip zit. Maar als ze morgen weer aan wal komen in Harlingen hopen ze wel dat de kat weer terug naar haar eigen baasje kan. Nóg een week mee vissen is namelijk geen optie.