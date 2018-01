Ik haat je: Sharleyne en moeder hadden ruzie voor haar dood

Volgens J.'s raadsman Paul van Jaarsveld is door Justitie alles uit de kast getrokken om tot een zaak te komen. Zo zouden in het huis van Hélènes ouders zelfs afluisterapparaten zijn geplaatst, in de periode dat J. daar uit veiligheidsoverwegingen een tijdje verbleef. Verder zou, volgens Van Jaarsveld, de conclusie van een Belgische deskundige inzake de verwurging door het NFI niet zijn gevolgd.



Ook vindt de advocaat het vreemd dat de nieuwe getuige pas na 2,5 jaar zegt iets gehoord te hebben. Andere getuigen hebben volgens hem verklaard dat J. pas vijf minuten na Sharleynes val uit de woning kwam. Ook hebben bewoners eerder verteld hoe het meisje over de galerij van het flat slaapwandelde.



Van Jaarsveld wil ook dat er onderzoek komt naar de afstand tussen Sharleyne en haar knuffelbeer. Hoever de knuffel van het lichaam van het meisje af lag, kan volgens de jurist antwoord geven op de vraag of Sharleyne is gegooid en haar knuffeldier erachteraan, of dat het kind de beer vasthield.



De officier van Justitie reageert op Van Jaarsveld en zegt dat, zelfs al zou Sharleyne hebben geslaapwandeld, de reling van de galerij te hoog is om overheen te vallen. Veel getuigen hebben gezegd het meisje nooit te hebben zien slaapwandelen. Zelfmoord acht het OM zeer onaannemelijk, aangezien Sharleyne een zeer vrolijk kind was. Daarbij komt zelfdoding op haar leeftijd statistisch gezien zelden voor.



Verder vindt het OM het gedrag van moeder Hélène na de val van haar dochter vreemd. J. zou haar dochter hebben zien liggen, maar ging eerst bier en sigaretten halen bij een bevriende buurman. Dat duurde een kwartier. De vrouw, die stomdronken geweest zou zijn, schrok vervolgens van het feit dat getuigen haar zagen.



Puntbloedingen in de ogen van Sharleyne zouden duiden op wurging, omdat deze niet optreden bij een val. Of de verwurging ook de dood van het meisje heeft veroorzaakt, staat niet vast, zo stelt de officier. Wel wordt opgemerkt dat er in de oksels van het kind dna-sporen van de moeder zijn aangetroffen, wat er mogelijk op wijst dat Sharleyne is opgetild.



Eerder op de dag, voorafgaand aan haar dood, zouden J. en haar dochter ruzie hebben gehad. Sharleyne schreef op een briefje: Mamma, ik haat je. De moeder die zou, zo zegt het OM, de dagen na haar dochters dood zeer zwijgzaam zijn geweest. J. werd toen ook als verdachte gezien. ,,Als je het niet gedaan hebt, moet je toch juist radeloos zijn'', merkt de officier op.



De rechter is geïnteresseerd in het slaapwandelgedrag van Sharleyne, waarvoor zij ooit naar een kliniek zou zijn verwezen. Vader Victor blijkt aan dezelfde kwaal te lijden. Advocaat Van Jaarsveld gaat met zijn cliënt overleggen of de huisarts de medische informatie over het slaapwandelen van het kind mag vrijgeven.



De advocaat van J. vraagt zich af hoe snel moeder Hélène nu werkelijk bij haar dochter was na de val. De raadsman is van mening dat er nog veel onduidelijk is. Op de vondst van het dna onder Sharleynes oksels zegt hij: ,,Kom op, wie raakt zijn kind daar nu niet aan? Wie tilt zijn kind nooit op?''



Advocaat Van Jaarsveld probeerde Hélènes hechtenis te laten schorsen. Maar de rechter oordeelde dat Hélène voorlopig in de cel moet blijven. De zaak zelf wordt in maart of april voortgezet.