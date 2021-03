Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 373. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

De zondag had twee mysteries in petto. Eentje had zich feitelijk vrijdagmiddag al voorgedaan, maar die had ik vooruitgeschoven, omdat ik tijd nodig had om het te ontrafelen. Bovendien moest ik zaterdag de tuin van 6 kubieke meter rotzooi ontdoen. Net toen ik zondagochtend wilde beginnen met de oplossing van dat mysterie, manifesteerde het tweede zich.

Die eerst maar even dan. Ik ben geen kenner van klassieke muziek, wel een groot fan van de zes cellosuites van Bach. Al mijn kinderen kunnen ze meeneuriën en ze weten dat ze gespeeld moeten worden op mijn begrafenis. Nou ja, een stukkie, hè. Ik denk bij het binnenkomen van de rouwenden, dan Almost cut my hair van Crosby Stills, Nash & Young en dan... ooh, sorry, ik dwaal af.

Goed, ik heb een paar uitvoeringen van de suites. Liefst draai ik Yo Yo Ma, maar zondagochtend zette ik een cd op waarin Rostropovitsj ze speelt. En verrek, hij verandert de volgorde: niet 1,2,3 etc., maar 1,4 en 5 en op de tweede cd 2,3 en 6. Ik andere cd’s checken: niemand speelt ze in die volgorde. Ja dat zijn dingen. Zoeken, googelen, Ik kwam er niet uit.

Quote Ik herinner me dat hij ons pri­me-ti­me instrueer­de hoe we onze neus moeten snuiten. En nu ineens geven ze de datum vrij waarop het land weer opengaat

En dat was precies de sfeer voor het echte raadsel van dit weekeinde, dat zich dus vrijdagmiddag al afspeelde. Toen popte op teletekst zomaar de mededeling op dat er vanaf 1 juli weer festivals, concerten en congressen georganiseerd mogen worden. Ik geloofde mijn ogen niet en dacht: heb ik een persconferentie gemist? We hebben potdorie om minder aan de lippen van Rutte gehangen. Ik herinner me dat hij ons prime-time instrueerde hoe we onze neus moeten snuiten. En nu ineens geven ze de datum vrij waarop het land weer opengaat. Zonder iets. Tussen neus en lippen door. Waarom?

Is iedereen nog een beetje in de war sinds de verkiezingen? Durft niemand meer verantwoordelijkheid te nemen? Rutte is toch nog steeds de baas? Wat is er aan de hand, regering?

Nou ja, we moeten het kennelijk zelf maar uitzoeken. 1 juli, dat zijn nog een dikke drie maanden. Aah, misschien is ’t dat. Schaamte dat het zo lang nog moet duren. Nou ja, we weten het niet. Maar laat ik dan maar even de leiding nemen. 1 juli is het zover, mensen. Dan gaat het land weer open. Let u een beetje op tot die tijd.

