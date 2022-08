‘Ik ga je verrassen’, appte Kadir zijn zwangere ex, toen sloeg hij haar bont en blauw volgens het OM

Foto's Syrische Lia vaart mee met Canal Pride: ‘Mijn ouders zouden me zo niet accepteren’

De Syrische Lia (20) vluchtte acht jaar geleden, toen nog een jongen, naar Nederland. In de fotoserie Rainbow Lia toont ze zich nu in alle kleuren van de regenboogvlag. En ze vaart voor het eerst mee in de Canal Pride. ‘Ik leid een ingewikkeld dubbelleven.’

