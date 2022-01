Ik ga ervan uit dat Ernst Kuipers op zijn eerste dag regelt dat alle sportclubs direct open mogen

Jeffrey (41) is het zat om stiekem klanten zijn schoenen­zaak in te smokkelen: ‘Wij gaan open’

Stiekem klanten je winkel in smokkelen. En met lede ogen aanzien hoe Belgische ondernemers profiteren van de Nederlandse lockdown. Schoenenzaakeigenaar Jeffrey van Mourik (41) is het hélemaal zat. ,,Ik doe er gewoon niet meer aan mee. Als de lockdown verlengd wordt, gaat mijn schoenenzaak open. Zo simpel is het.”

8 januari