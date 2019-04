‘Ik een mannenhaatster? Ben juist dol op ze’

Wat is er mis met de man? Dat was de vraag die afgelopen maandag aan me werd gesteld in Koffietijd, tegenover een kleine tribune vol mannen, in alle soorten en maten. Ik kon het niet laten de vraag direct te relativeren. In de eerste plaats omdat er niet zoveel mis is aan mannen en ik dol op ze ben, ten tweede omdat ik het frame ‘mannenhaatster’ een beetje zat ben. Zodra die sticker op je hoofd staat, luistert er geen hond meer, en zeker geen man. Mijn relativering werd direct met liefde opgepikt.