Ik ben maar wát blij dat het eindexamengala in mijn tijd nog niet zo’n hysterische toestand was

Me­ga-operatie in Turkije rond groep ‘Bolle Jos’, zwager aangehou­den

Bij een grootschalige politie-operatie in Turkije gericht op een groep rond Jos Leijdekkers, alias Bolle Jos, zou onder andere zijn zwager zijn opgepakt. In totaal gingen er dinsdag 23 verdachten in de boeien die aan de meest gezochte crimineel van Nederland worden gelinkt.