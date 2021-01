Ik ben gekwetst omdat u schreef dat mijn berichten niet leuk zijn

Video Binnenstad Eindhoven vernield door relschop­pers, winkels geplunderd

19:37 Een demonstratie in de binnenstad van Eindhoven is compleet uit de hand gelopen. Stenen, golfballen, vuurwerkbommen en zelfs messen vlogen urenlang door de lucht. De politie zette traangas in. Ook in Amsterdam ging het mis. De politie ontruimde het Museumplein met wapenstokken, paarden, honden en twee waterkanonnen. In de hoofdstad zijn honderd mensen aangehouden.