IJzingwekkend geschreeuw van verstandelijk beperkte man drijft buurt tot wanhoop

Ineens was daar, afgelopen voorjaar, de schreeuw. Een geluid dat de buurt omschrijft ‘alsof iemand in doodsangst verkeert’. Het is hard, klinkt pijnlijk en boezemt kinderen zogezegd angst in. Raadselachtig ook: níemand weet waarom de verantwoordelijke – de verstandelijk beperkte twintiger Pieter* – het doet.



Feit is: hij doet het dagelijks en op oorverdovende toon. De buurt is het spuugzat.