IJsmeesters wisselen geheimen uit over het beste natuurijs: ‘Doe er krijt tussen!’

Het geheim van de ijsclub Hard gaat-ie in de Lier, is inmiddels geen geheim meer. IJsmeester Dolf van der Knaap vertelt maar wat graag over hoe ze in het Westland na jaren experimenteren tot de perfecte ijsbaan zijn gekomen: supersnel aan te leggen, lang houdbaar. Eerst een laagje water - ‘sproeien, niet hozen!’ - dan een laagje krijt. Krijt? Jazeker, want net zoals ze in het Westland dat spul gebruiken om de zon te laten weerkaatsen als het te heet dreigt te worden in de kassen, gebruiken ze het ook om te zorgen dat de zon minder snel vat krijgt op het ijs. Nog een laag water erover en klaar: een spiegelgladde ijsbaan die maximaal meegaat.

Werkt als een trein, weten ze inmiddels ook in Winterswijk, waar ze de Westlandse methode hebben geadopteerd en dus ook in allerijl tot goede resultaten komen, mits de temperatuur het toelaat. Precies zo zien ze het graag, bij het vorig jaar opgerichte gilde voor ijsmeesters. Zaterdag kwamen 140 ijsmeesters bij elkaar in Thialf in Heerenveen, om kennis en technieken uit te wisselen. Dat is geen overbodige luxe. Er is veel nieuwe aanwas onder ijsmeesters, sinds een campagne die werd opgezet nadat in 2021 een tekort aan ijsmeesters dreigde. In totaal voltooiden 450 nieuwe ijsmeesters hun opleiding. Maar koude dagen zijn schaars, nu de winters steeds zachter worden, en dus kan er niet veel geoefend worden. ,,Als er dan eenmaal vorst is, hebben ijsmeesters geen tijd om te kijken hoe de buren het doen, ze hebben het veel te druk met hun eigen banen. Zo kan het dat de ene ijsbaan amper contact heeft met de andere in een buurgemeente”, vertelt Teun Breedijk.

Tips, trucs en geheimen

Dat er wel behoefte is aan contact en kennis uitwisseling, blijkt wel uit het feit dat de plekken voor de samenkomt in Thialf in een dag bezet raakten. Het doet Breedijk goed, want die zachte winters zorgen ook dat het werk van een ijsmeester nóg belangrijker zijn geworden. Als het maar even kan (of net niet kan) gaan mensen immers het ijs op: het bloed kruipt waar het niet gaan kan. ,,Je hebt ze: mensen die ondanks dertig rode linten omdat er niet geschaatst kan worden, toch gaan.” Te midden van zulke extreme gevallen van schaatskoorts moeten de ijsmeesters toch zien te zorgen dat het zo veilig mogelijk verloopt.

Breedijk schreef voor hen een boek, met alle tips en trucs voor ijsmeesters. Maar door samen te komen, is er ook ruimte voor al die prachtige verhalen. Over die achter het geheim van Warmond straks meer, maar eerst even over de liefde voor (en op) het ijs.

Herbert Dijkstra, schaatser, wielrennen er sportcommentator, nam zaterdag het eerste exemplaar van de ijsmeestersbijbel in ontvangst, en vertelde glunderend hoe zijn passie voor schaatsen zorgde voor een bijzondere ontmoeting op de Olympische winterspelen in Calgary (1988). Hij stond op zijn kamer onder de douche, toen er werd aangeklopt. Zijn kamergenoot, dacht Dijkstra, die even gauw uit de badkamer piepte, om in adamskostuum de deur open te doen. Stond daar gefinished elfstedendeelnemer W.A. van Buren. Huidig koning Willem Alexander dus. Met de pas van Dijkstra is hij het ijs nog op geweest.

Liefde

Een andere bijzondere ontmoeting vond plaats op de Weissensee, waar twee schaatsers elkaar vonden. IJsmeester Jacques Vink en Josefien bleken hetzelfde tempo te hebben, reden met elkaar op en gaven bij de finish elkaar een hand, om die aan het einde van de tocht gezamenlijk in de lucht te steken. Jaren later begrepen ze dat dit de basis was voor de liefde: de vonk sloeg uiteindelijk over, inmiddels wonen ze samen. En dus duikelt Josefien de foto op haar telefoon op, als Jacques vol vuur staat te vertellen over die ene perfecte, prachtige dag, afgelopen december, toen de zon opkwam en hij eigenlijk helemaal niet hoefde te testen om te weten dat het ijs helemaal in orde was. ,,De eerste vijf kilometer op dat ijs heb ik zelf gemaakt.”

Volledig scherm De landingsijsbaan in Almere, waar Jacques Vink zijn eerste slagen maakte. © Privefoto

Het geheim van schaatskoorts valt misschien niet helemaal te ontrafelen. Maar dat natuurijs magie met zich meebrengt, is voor alle aanwezigen overduidelijk. Zij reden elfstedentochten, zij proefden van het plezier. Dat is waarom ze zich inzetten zodat anderen hetzelfde mee kunnen maken, zodra de vorst door lijkt te zetten.

Schaatskoorts en zenuwen

Maar tijdens dat proces heeft niet elke ijsmeester het even gemakkelijk. Even terug naar Warmond, en het geheim uit dat dorp, dat wordt verklapt door een ijsmeester uit Baambrugge. Op een zeker moment had de schaatskoorts in het dorpje toegeslagen, maar de sneeuw ook. Half Warmond leek zenuwachtig mee te kijken, terwijl een bobbelige, niet te beschaatsen ijsbaan was ontstaan. Meer water, dacht de ijsmeester, die datzelfde water tot zijn ontzetting onder het ijs zag verdwijnen.

De ijsmeester ging over tot een risicovolle maatregel: hij zorgde dat het extra water weg kon lopen. Maar dat betekende ook dat hij nog niet over kon gaan tot herstelwerkzaamheden. Even werd erover gedacht de plaatselijke jeugd de schuld van de opengezette waterafvoer in de schoenen te schuiven, mocht operatie ‘red de ijsbaan’ mislukken. Gelukzalig moet het moment zijn geweest, toen bleek dat het ijs vast was gevroren aan het onderliggende gras, en de sneeuwschade alsnog kon worden hersteld. Geklooi? Misschien. Het geheim van de ijsmeester? Zeker.