IJsblog: Ook morgen en vrijdag schaatsen dankzij strenge vorst

Dodelijk slachtoffer bij uitslaande brand in woning Haaksbergen

21:33 Bij een grote brand in een woning aan de Karel Doormanstraat in Haaksbergen is vanavond een persoon om het leven gekomen. De brandweer trof het lichaam aan na controle in de woning na het blussen. De identiteit van de omgekomen persoon is nog onbekend.