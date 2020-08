IJsbeer doodt Nederlander (39) op Spitsbergen

Een Nederlander is vandaag gedood door een ijsbeer op Spitsbergen in de Noordelijke IJszee. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt.

De 39-jarige man uit Amsterdam werd ‘s nachts rond 04.00 uur aangevallen toen hij in zijn tent lag op een kampeerplek in de plaats Longyearbyen. Hij werd nog met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar werd daar doodverklaard door een arts. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de Nederlander, maar wil nog niets kwijt over zijn identiteit. De familieleden van de man zijn op de hoogte gesteld van zijn overlijden.

Zes andere personen waren aanwezig op de camping toen de aanval plaatsvond. Zij raakten niet gewond, maar zijn naar het ziekenhuis gebracht voor psychologische hulp.

Neergeschoten

Omstanders hebben het dier neergeschoten, waarna de ijsbeer nog richting het nabijgelegen vliegveld is gelopen. Daar werd hij niet veel later op een parkeerplek dood gevonden, zegt de vervangend gouverneur Sølvi Elvedahl van de Noorse eilandengroep in een verklaring.

,,Dit is in de eerste plaats een tragische gebeurtenis. Maar het is ook een sterke herinnering dat we wonen in land met ijsberen en dat we de nodige voorzorgsmaatregelen moeten nemen om onszelf te beschermen”, aldus Elvedahl.



Volgens de vervangend gouverneur hebben meerdere ijsberen de afgelopen dagen het gebied bezocht. Het is nog niet duidelijk of de beer die de Nederlander aanviel dat ook heeft gedaan. Het zou de eerste dodelijke aanval van een ijsbeer zijn in negen jaar op Spitsbergen, waar naar schatting 975 ijsberen leven en een kleine 3000 mensen wonen.

Camping

De eigenaar van de camping schrijft ontzettend geschrokken te zijn. ,,Zoals sommigen van jullie misschien al hebben gehoord, hebben we gisteren een tragische ijsbeeraanval meegemaakt op Longyearbyen Camping, resulterend in de dood van één persoon en de ijsbeer. Wij betuigen onze oprechte condoleances aan de familie van de overledene. In de 44 jaar dat de camping bestaat, hebben we nooit zoiets meegemaakt. We zijn in shock.”

De aanval vond plaats toen de man lag te slapen in een tent op een parkeerplek.