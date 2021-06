Iets soepeler norm bij eindexamens in coronatijd

Dit jaar zijn de zogeheten N-termen, waarmee leerlingen over de lat van een voldoende moeten springen, gemiddeld 0,1 tot 0,3 punt hoger dan in voorgaande jaren (2015-2019). Als een examen moeilijker is, dan is de N-term hoger en hoeven leerlingen minder scorepunten binnen te slepen voor een voldoende.

Vmbo-, havo- en vwo-leerlingen die hun examen hebben afgerond in het eerste tijdvak, horen vandaag persoonlijk van hun school of de vlag uit kan. Leerlingen die in het vmbo-basis en -kader de examens digitaal hebben gemaakt, krijgen op woensdag 16 juni hun uitslag.

Goed verlopen eerste tijdvak

Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens: ,,Er is afgelopen jaar heel hard gewerkt om te zorgen dat de centrale examens door konden gaan. Dit heeft zich vertaald in een inhoudelijk goed verlopen eerste tijdvak. In het najaar moet uit onderzoek blijken of de vandaag aangekondigde versoepeling van de N-termen komt door leerachterstanden.

Het College geeft aan dat dit jaar de centrale examens niet genormeerd konden worden zoals anders. ,,Doordat leerlingen al sinds het voorjaar van 2020 een andere voorbereiding hebben gehad op het centraal examen kunnen we er niet van uitgaan dat de vaardigheid van de leerlingen in 2021 gelijk is aan die van leerlingen in bijvoorbeeld 2019. We hanteren een aanpak die daar zo dicht mogelijk bij in de buurt komt.”

Onderwijsminister Slob trof begin dit jaar al maatregelen om leerlingen dit bijzondere schooljaar een steuntje in de rug te geven bij de examens. Zo kan bij de vaststelling van de uitslag, als dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één vak (geen kernvak), worden genegeerd. Verder krijgen leerlingen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden, al heeft volgens het College de meerderheid gewoon gekozen voor de eerste ronde. Ook is er een extra mogelijkheid tot herkansing.

