Iets minder positieve tests, ook veel minder druk in de teststraten

Onduidelijk is in welke mate de storing bij de GGD van afgelopen weekend debet is aan die daling. Toen konden mensen tijdelijk online geen afspraak maken. Het RIVM en het OMT wijzen ook op een mogelijk verband met de meivakantie. Verhoudingsgewijs steeg het aantal tests dat positief uitpakte. Dat ging van 10,6 naar 11,7 procent. Dat is het hoogste percentage in drie maanden tijd. In de ziekenhuizen nam de instroom de afgelopen week licht af, op de intensive care bleef die nagenoeg gelijk.

Er liggen nu 2613 mensen in het ziekenhuis, waarvan 818 op de ic. Gemiddeld kwamen de afgelopen week dagelijks 251 mensen per dag op de verpleegafdeling van een ziekenhuis terecht. Dat is een kleine 5 procent minder dan vorige week. Het aantal ic-opnames per dag is met 47 licht hoger dan een week geleden.

Versoepelingen

Daarmee is aan de voorwaarde voor versoepelingen, zoals het OMT die eerder formuleerde, nog niet voldaan. Het OMT vindt dat het kabinet pas verder zou moeten gaan als de er een afname gerealiseerd is van ‘tenminste 20 procent’ over het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuis- en IC-opnames, zo bleek vanochtend.

Het RIVM constateert ook dat er naar verhouding meer jongere Nederlanders in het ziekenhuis belanden. Vergeleken met de start van de derde golf (eerste week van februari) is de stijging in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames het sterkst in de leeftijdsgroepen 40 tot en met 59 jaar (+109%), 0 tot en met 39 jaar (+75%) en 60 tot en met 79 jaar (+50%).