Iemand met een maniakale obsessie voor zijn eigen imago moet begrijpen dat hij zich hier niet uit kan praten

Acht aanhoudin­gen bij demonstra­tie op Museump­lein

Bij een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam vanmiddag zijn acht personen aangehouden, onder meer voor belediging van politieagenten. Inmiddels is de manifestatie van actiegroep United We Stand Europe afgelopen. Het Museumplein is nog tot 21.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

20 maart