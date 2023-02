Identiteit van slachtoffers fatale brand in Arnhem vastgesteld

Veerboot losgeraakt van kade door windstoot in Eemshaven, meerdere schepen beschadigd

De veerboot MS Romantika is door een krachtige windstoot losgeraakt van de kade in de Eemshaven, waardoor het schip schade heeft opgelopen. Tijdens het incident waren er geen passagiers aan boord van het schip. Dat meldt Holland Norway Lines (HNL), de veerdienst die meerdere keren per week heen en weer vaart tussen de Groningse Eemshaven en Kristiansand in Noorwegen.

