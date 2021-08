Identiteit overleden man in Zutphens ziekenhuis bekend: ‘We hebben de familie ingelicht’

Half in slaap klapt 18-jarige met auto vol vrienden op boom in Apeldoorn: ‘Dankbaar dat we nog leven’

25 augustus Hij had nog maar drie weken zijn rijbewijs en was ontzettend moe, toen hij op 2 februari vorig jaar met zijn vrienden in de auto stapte. Op de Laan van Westenenk in Apeldoorn ging het helemaal mis. B. D. (toen 18) sukkelde in slaap, raakte van de weg en klapte met een gangetje van 90 kilometer per uur op een boom. ,,We zijn dankbaar dat we nog leven.’’