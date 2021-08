ID&T: ‘Waarom mag massale vakantie wel, en groter festival niet?’

updateCommerciële eendaagse festivals zijn met het kabinetsbesluit om maximaal 750 bezoekers toe te staan feitelijk van de baan deze zomer. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Festivalorganisator ID&T beslist binnen twee dagen of er alsnog een kort geding tegen de overheid komt. ,,Waarom mogen we wel massaal op vakantie en niet naar een wat groter festival?

,,Ken jij festivals met 750 mensen?” is de retorische vraag van directeur Berend Schans. ,,Ik niet. Zelfs op de kleinste festivals zijn minimaal 1500 mensen, maar de meesten zitten op minimaal tienduizend. Het is echt een heel pijnlijke dag.”

Het kabinet besloot vandaag dat eendaagse festivals deze zomer alleen door kunnen gaan onder strikte voorwaarden. Er mogen maximaal 750 bezoekers komen en het festival moet in de open lucht of in een open tent plaatsvinden. Festivals die door het besluit getroffen zijn, zijn afgaande op de festivalagenda onder meer Dance Valley (Spaarnwoude), Strafwerk (Amsterdam) en Daisy Festival (Tilburg).

Schans verwacht dat alleen festivals die op subsidie draaien een programma voor 750 bezoekers rond kunnen krijgen. ,,Zij hebben misschien de mogelijkheid om het programma aan te passen, om op die manier toch wat artiesten en zzp’ers aan het werk te houden. Maar voor festivals die het van de kaartverkoop moeten hebben, is dit geen optie. Het wordt voor de meeste festivals de tweede zomer die wegvalt. Het wordt heel spannend of ze dat kunnen opvangen.”

Kort geding

Het is nog niet duidelijk of het kort geding dat festivalorganisator ID&T eerder aankondigde en later weer introk, nu wordt doorgezet. De organisator van tal van festivals stelt in een eerste reactie eerst het advies van het Outbreak Management Team, waarop het kabinetsadvies gebaseerd is, te gaan bestuderen. Binnen twee dagen neemt ID&T, dat ook namens 40 mede-eisers opereert, over voortzetting van de rechtszaak.

ID&T wilde via de voorzieningenrechter in Den Haag afdwingen dat evenementen volgens de Fieldlab-voorwaarden kunnen doorgaan. Daarvoor werden eerder dit jaar talrijke experimenten gedaan die volgens ID&T aantoonden dat festivals met de juiste voorzorgsmaatregelen veilig gehouden konden worden.

Rosanne Janmaat van ID&T zegt dat er na het besluit van vandaag nog vragen zijn. ,,Waarop is de capaciteit van 750 gebaseerd en op basis van welke parameters kunnen we wel open? Waarom is het sinds kort ineens mogelijk massaal op vakantie te gaan in Europa en kun je in Nederland niet een wat groter festival bezoeken?”

Mogelijk neemt het kabinet op 13 augustus, wanneer er weer een coronapersconferentie is, overigens een nieuw besluit over de festivals.

Volledig scherm Dance Valley in Spaarnwoude. © ANP Kippa

De Alliantie van Evenementenbouwers concludeert in een eerste reactie dat de overheid vandaag opnieuw een grote beperking oplegt aan de evenementen. ,,,Met het verbod op evenementen zonder vaste zitplaatsen voor meer dan 750 bezoekers tot 1 september, krijgt de evenementenbranche weer een zware teleurstelling te verwerken. Na de meerdaagse festivals met camping vorige week, worden nu ook veel eendaagse festivals en meerdaagse zonder camping van de zomerkalender geschrapt. Een hard besluit en uiteraard opnieuw een grote klap, een hele trieste constatering en bittere pil voor de branche die al zo lang gesloten is.”

De Alliantie respecteert het besluit wel. ,,Het is in ieder geval goed dat op korte termijn duidelijkheid is verschaft. De garantieregeling van het kabinet zal de financiële pijn moeten verzachten.”

Die garantieregeling van het rijk voor evenementen is er sinds juni. Organisatoren krijgen een groot deel van de gemaakte kosten vergoed, als hun festival sneuvelt vanwege de coronaregels. Alleen organisaties die bij de laatste editie van het festival een annuleringsverzekering hadden, kunnen gebruik maken van het fonds.

Metalfestival

Ook het Dynamo Metalfestival gaat niet door. De festivalorganisatie noemt het besluit ‘belachelijk. ‘We ontvangen onder normale omstandigheden altijd duizenden metalheads en uiteraard waren er al veel meer tickets verkocht’, schrijft de organisatie op de website.



Mensen die al tickets hadden voor Dynamo Metalfest, kunnen die bewaren voor de volgende editie. Die heeft plaats op 20 en 21 augustus 2022.

Studenten

Ook de introductieweken voor nieuwe studenten zijn in gevaar door de strenge regels die het kabinet vanmiddag heeft afgekondigd voor evenementen. Volgens studentenorganisatie LSVb maken de strikte voorwaarden veel activiteiten moeilijk of zelfs onmogelijk te organiseren. LSVb-vicevoorzitter Joshua de Roos: ,,De introductieweken zijn een belangrijke tijd voor studenten om kennis te maken met hun stad, onderwijsinstelling en medestudenten. Deze beslissing over de evenementen maakt studenten de dupe van de inschattingsfouten van het kabinet in juli.”

Kortlopende evenementen mogen na 13 augustus wel weer doorgaan, in ieder geval tot 1 september met hooguit 750 bezoekers. Ook moet het evenement in de open lucht zijn, of moet de tent aan vier kanten open zijn.

Volledig scherm Feestende studenten tijdens de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) in 2018. © ANP

De meeste introductieweken van universiteiten en hogescholen vinden plaats in de tweede helft van augustus. De bezoekers moeten voor toegang een vaccinatiebewijs, recente negatieve test of herstelbewijs hebben. Er wordt daarom ook gebruik gemaakt van teststraten.

Onmogelijk

Normaal huren studentenverenigingen en de organisatie van de introweek clubs en zalen af voor activiteiten, maar nu wordt volgens De Roos binnen iets grootschaligs organiseren ‘onmogelijk’. Buiten kan met veel extra moeite (hekken plaatsen om locaties, regelen van toegang) wellicht nog meer, maar hier lopen de organisatoren volgens de vicevoorzitter aan tegen de onzekerheid van goed weer.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) spreekt van ‘een gemengd beeld’ als het gaat om de regels voor het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld bij de introductieweken. ,,Enerzijds zijn we heel blij dat er in ieder geval iets kan”, zegt een woordvoerster. ,,Maar het is natuurlijk ook moeilijk voor de organisaties dat er veel niet kan. Dat wordt aanpassen.”

