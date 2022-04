Ideaal weer voor buitenactiviteiten op komst met frisse maar droge Koningsdag

De weerkaarten voor de komende week laten volgens hem nog steeds nauwelijks neerslag zien boven Nederland. Alleen maandag is een uitzondering. ,,De restanten van een depressie boven Centraal Europa zorgen dan voor onstabiliteit in onze omgeving en dat kan in de nacht van zondag op maandag en maandag overdag zowaar tot wat buitjes leiden’’, stelt Janssen.

De buienactiviteit zal zich naar verwachting beperken tot de zuidoostelijke helft van het land. ,,De buien stellen over het algemeen niet veel voor en ook in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk op veel plaatsen droog. In het noorden en noordwesten blijft het droog en zijn er maandag de meeste zonuren’’, vervolgt de meteoroloog.

Quote Heel warm wordt het alleen niet, want daarvoor is de aangevoer­de lucht te fris Raymond Janssen, Weerplaza Een hogedrukgebied boven het Verenigd Koninkrijk bepaalt vanaf dinsdag het weer in ons land. Het verwachte weerbeeld is volgens hem ‘prima’ om buiten lekker bezig te zijn. Goed nieuws dus voor iedereen die de meivakantie in eigen land doorbrengt. Janssen: ,,Heel warm wordt het alleen niet, want daarvoor is de aangevoerde lucht te fris. Het hogedrukgebied veroorzaakt een noordelijke stroming die koudere lucht aanvoert. Daardoor zal de temperatuur dinsdag en woensdag niet zo hoog zijn en zelfs iets onder het langjarig gemiddelde komen te liggen.’’

Het goede nieuws is dan weer dat het droog blijft met stapelwolken en zonnige perioden waarbij het uit de wind prima toeven is. ,,Mooi meegenomen is ook dat de wind juist op Koningsdag afzwakt. Er waait slechts een zwakke tot matige wind uit noord- of noordoostelijke richtingen, waardoor het buiten prima toeven is. Als er ergens neerslag valt dan zijn dat hooguit een paar druppels uit een dikke stapelwolk, maar de kans is bijzonder klein. De temperatuur ligt in de middag rond de 15 graden. Breekt de bewolking nog wat meer dan kan het zomaar drie graden warmer zijn. Buitenactiviteiten worden zo niet gehinderd door het weer’’, aldus de weerman.

Zacht

Donderdag maakt de temperatuur naar verwachting ‘een sprongetje’, waardoor we te maken krijgen met zacht weer. Oorzaak is het tijdelijk draaien van de stroming aan de grond naar het oosten. ,,Er is flink wat zon’’, voorspelt Janssen. Hij adviseert mensen die lang buiten zijn om zich goed in te smeren vanwege de toenemende zonkracht (UV-index 5).

Ook na donderdag houdt het rustige weer naar verwachting aan. De temperatuur is volgens de meteoroloog de grootste onzekere factor. ,,De ligging van het hogedrukgebied bepaalt de windrichting die ergens tussen noord en oost gaat uitkomen. Afhankelijk daarvan krijgen we hogere of lagere temperaturen. De kans op neerslag neemt in het weekend iets toe, maar overtuigend is het allemaal nog niet’’, aldus Janssen.

