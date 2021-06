Ict-problemen opgelost, online afspraak maken voor vakantietesten weer mogelijk

Het openstellen van gratis ‘vakantietesten’ voor Nederlanders die op reis willen naar het buitenland, zorgde dinsdagmorgen voor grote drukte op de telefoonlijnen van de GGD. Het had 's ochtends ook mogelijk moeten zijn online afspraken te maken voor gratis vakantietesten, maar de overheid had de ict daarvoor niet op tijd klaar. Inmiddels is het wel mogelijk online afspraken in te plannen.

Alle Nederlanders die deze zomer op vakantie gaan naar het buitenland, kunnen in juli en augustus een gratis coronatest aanvragen voor vertrek. Sommige vakantielanden eisen zo'n negatieve test voordat ze toegang verlenen. Vanaf dinsdagochtend had het daarom mogelijk moeten zijn om via testenvoorjereis.nl een sneltest of PCR-test in te plannen. Die test kan dan worden afgenomen door de GGD of door een reeks commerciële bedrijven die in opdracht van het kabinet werken.

Technisch ingewikkeld

Die website kwam echter pas dinsdagavond rond 21.00 uur in gebruik. ,,Het bleek technisch behoorlijk ingewikkeld om alle nieuwe aanbieders op de systemen aan te sluiten”, meldt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij doelt daarbij op het systeem waarmee online afspraken kunnen worden ingepland en op de CoronaCheck-app waar de uiteindelijke uitslag van de test moet worden opgehaald.

Daardoor was het het grootste deel van de dinsdag alleen mogelijk om telefonisch een afspraak in te plannen bij de GGD. Die organisatie meldde 's ochtends al direct ‘grote drukte’ op haar telefoonlijnen en roept op alleen te bellen als iemand deze week al op vakantie gaat. Ook duurt het langer voordat de uitslag van de test bekend is: dat is nu voor een PCR-test nu maximaal 26 uur, waarna het ook nog vier uur kan duren voordat de uitslag in de CoronaCheck-app staat.

Het ministerie stelde 's ochtends te hopen ‘dat het later vandaag ook mogelijk wordt online een afspraak te maken'. ,,Maar dat zal nog niet gelden voor alle commerciële aanbieders waar we mee samenwerken.” De woordvoerder spreekt van ‘een race tegen de klok’. Rond 21.00 uur ‘s avonds was de site inderdaad bereikbaar.

Andere teststraten

De vertraging zit onder meer in de nieuwe aanbesteding die voor de vakantietesten moest worden opgezet. De afgelopen weken werden in Nederland al tientallen teststraten opgezet voor Testen voor Toegang, waar mensen die naar sportwedstrijden en evenementen willen zich kunnen laten testen. Maar vanwege juridische regels mochten die locaties niet ook zomaar de vakantietesten erbij gaan doen. Dat project moet eerst openbaar worden aanbesteed.

3,5 miljoen tests

Het kabinet vermoedt dat maximaal 3,5 miljoen mensen zich zullen laten testen. Er wordt 249 miljoen euro voor uitgetrokken. Het gaat om zowel pcr-testen als de (snellere) antigeentesten. Mensen die via hun reisorganisatie al een test hebben ingepland, kunnen dat geld via het reisbureau terug krijgen.

