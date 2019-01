Iconisch beeld van uit de hand gelopen vreugdevuren hakt erin bij Scheveningse moeders

Met haar kind aan de hand beent een moeder weg van het vreugdevuur aan het Scheveningse strand. De boulevard is bezaaid met vonken. Het iconische beeld staat nu al in de geheugens gegrift bij moeders op Scheveningen.

Marella stuurt de indrukwekkende foto, die afgelopen nacht online kwam op deze site, door in een appgroepje van wat moeders die allemaal op Scheveningen of daar in de buurt wonen. ,,Loop je dan met je kind", schrijft ze erbij.

,,Wat een trieste afloop van de vreugdevuren. Vreselijk,’’ reageert Tamar in de appgroep.

,,We hebben altijd gezegd dat als de wind verkeerd staat het levensgevaarlijk wordt, maar de gemeente doet er niks op uit,’’ betreurt Emma, die op steenworp afstand van het vreugdevuur aan de Scheveningse boulevard heeft gewoond. ,,Het ging altijd goed, tot gisteren dus. Nu zullen ze mega schade claims krijgen. Er is enorme schade en in de buurt is een huis afgebrand. Wat een hel, dat ze dit toestaan is echt onbegrijpelijk. Ik hoop dat ze het nu wel gaan afschaffen.’’

Ondertussen heeft burgemeester Krikke van Den Haag op een persconferentie verteld dat de stapels dit jaar hoger waren dan afgesproken. De burgemeester gaat praten met de comités die de vreugdevuren organiseren, praten over hoe het nu verder moet.

De foto blijft onderwerp van gesprek in de appgroep. Tamar: ,,Die foto van die moeder met d’r kind. Begrijp echt niet waarom je daar doorheen gaat lopen. Zo’n skipakje kan zo vlam vatten.’’

Floor: ,,Jeetje. Wat heftig zeg. Lijkt wel oorlogs- of vulkaangebied.’’

Marella: ,,Het lijkt wel een slechte film. Vanuit ons raam zag je de vuurdeeltjes zo in de Keizerstraat naar beneden dalen.’’

Floor: ,,Waanzin.’’

Leonie: ,,Onverantwoord om kinderen en volwassenen hieraan bloot te stellen. Je trekt ze ergens naartoe waar men de gevolgen niet van kan inzien. Je denkt dat er over veiligheid is nagedacht, omdat het tegenwoordig zo is, maar bij dit evenement dus niet.’’

Tamar: ,,Van de kant waar ik vandaan kwam, leek het in eerste instantie ook niet heel heftig. Ik kan me voorstellen dat mensen er gewoon op af liepen of bleven staan.’’

Floor: ,,Tien jaar terug leerden Mike en ik elkaar kennen bij het vuur. Toen was het denk ik bij t aansteken een meter of acht hoog, en rond 1.00 uur gewoon een groot vreugdevuur. Kon je er gewoon omheen staan. Was gezellig. Dit is monsterlijk eng. Wij zijn dit jaar niet naar het bouwen gaan kijken. Laatste keer dat ik dat deed was het ook creapy. Te hoog om veilig te zijn, voor de bouwers en voor de toeschouwers.’’