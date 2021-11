Ic-verpleegkundige Linda ziet coronapatiënten die spijt hebben: ‘Hij moest huilen en bood excuses aan’

Nog twee aanhoudin­gen voor ‘wild­west-over­val’ op waarde­trans­port in Amsterdam-Noord

In Frankrijk en België zijn een man en een vrouw aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de overval op een waardetransportauto in Amsterdam-Noord op 19 mei van dit jaar. De aanhoudingen werden gisteren en vandaag verricht en vandaag werden een winkelpand in Parijs en de woningen van de verdachten doorzocht. De overval baarde in mei veel opzien omdat politie en verdachten elkaar beschoten op klaarlichte dag in een weiland in Broek in Waterland.

9 november