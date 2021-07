Ianthe (25) is non-binair en het helemaal met Frédérique eens: ‘Ik ben wie ik ben’

In Utrecht stapten ouders naar de rechter om het geslacht van hun kind uit het paspoort te laten halen. Frédérique (14) uit Amstelveen werd in elkaar geslagen, omdat ze geen antwoord wilde geven op de vraag of ze een jongen of meisje was. Want, zoals de verstandige tiener zei: ,,Ik ben wie ik ben, en jij mag zijn wie jij wil zijn.”