Hypocrisie en onverdraagzaamheid van machomannen

ColumnColumnist Özcan Akyol schrijft driemaal per week een column over wat hem bezighoudt.

De nieuwe postercampagne van kledingbedrijf Suitsupply legt een lelijke kant van Nederland bloot.

Op een affiche is te zien hoe twee knappe mannen innig met elkaar zoenen, terwijl ze tegelijkertijd de nieuwe pakken van de firma promoten. Een paar dagen later werden op meerdere plekken in het land, van provinciedorp tot hoofdstad, verschillende bushokjes en reclamezuilen beklad, vernield of afgeplakt met een stuk tape.

Veel mensen gruwelden van het beeld: twee mannen die elkaar kussen, het moest niet gekker worden. Dat de acceptatie van homoseksuelen nog steeds ver is te zoeken, behoeft natuurlijk geen uitleg, maar deze hele kwestie markeert wel iets anders wat opvalt.

De directeur van Suitsupply, Fokke de Jong, laat desgevraagd aan de media weten dat hij verbaasd is over alle negatieve reacties – het bedrijf verloor bijvoorbeeld ook duizenden volgers op Instagram. Dat is natuurlijk de tekst van een farizeeër. Hij wist best wat deze campagne teweeg zou brengen. In de commercie telt alleen aandacht.

Maar hij zei ook iets intrigerends: ‘Veel mensen vragen ons hoe ze deze posters aan hun kinderen moeten uitleggen. Dat zijn vragen die we nooit krijgen als we een erotisch beladen poster met een man en een vrouw gebruiken.’ Interessant.

Dubbele moraal

Ik las dat modeblad Vogue ooit een reclame-uiting had met twee bloedmooie en halfnaakte vrouwen die intiem met elkaar zoenden in de reclamezuilen van bushokjes. De posters werden toen gestolen door bronstige gasten die een inspiratiebron hadden gevonden voor hun onanie.

Blijkbaar zijn zoenende vrouwen sexy en willen we daar meer van zien, bij voorkeur in de eigen slaapkamer, maar mogen mannen zich niet aan hetzelfde ‘bezondigen’. Terwijl het in beide gevallen precies om hetzelfde gaat: liefde tussen mensen van dezelfde sekse.

Het tekent de dubbele moraal, de niet-aflatende hypocrisie en de onbedaarlijke onverdraagzaamheid van machomannen, die zich om een of andere duistere reden geïntimideerd en beledigd voelen door die foto’s – een argument dat ook vaak voorbij kwam.