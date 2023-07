Hypermoderne kassaloze supermarkt had amper klanten, dus komen ze nu met iets heel opvallends

Met veel tromgeroffel opende Aldi in Utrecht de eerste kassaloze supermarkt van Nederland. Maar in de afgelopen maanden bleef het stil in deze winkel van de toekomst. Klanten hadden geen trek in het verplichte gebruik van een app. Daarom komt Aldi nu met een opvallende aanpassing van het concept.

Tot enkele dagen geleden was het onmogelijk om zonder smartphone iets in de ‘supermarkt van de toekomst’ te kopen. Even snel binnenlopen voor een halfje wit of Aldi‘s befaamde Schultenbräu-bier kon alleen met behulp van de Aldi Shop & Go-app.

Het systeem werkt met 475 camera's die aan het plafond van de supermarkt hangen. Samen met sensoren in de schappen volgen zij iedere beweging van de klant en registreren ze wat die in het winkelmandje legt. Via de app, die is gekoppeld aan een creditcard, schrijft de supermarkt het geld automatisch af van je rekening als je de deur uitloopt met je boodschappen. Kassa's zijn daarbij overbodig.

Het optimisme was groot bij de start: ,,Dit hadden wij in onze stoutste dromen niet voor mogelijk gehouden. Wij zijn ervan overtuigd dat je écht nergens in Utrecht zo eenvoudig je boodschappen kan doen”, sprak Jan Oostvogels, CEO van Aldi in Nederland op de dag van de opening.

Stilte in de supermarkt

Maar in de maanden die volgden bleef het stil. Vaak was er niemand in de supermarkt te bekennen. En dat terwijl de kassaloze Aldi is gevestigd op de Lange Viestraat, één van de drukste locaties van Utrecht. ,,De klanten stroomden niet binnen”, constateert ook Aldi communicatiemanager Sietske van der Kleij. ,,Maar dat maakte ons niet verdrietig. We zijn nog volop bezig met de ontwikkeling. Het kan alleen maar beter worden.”

We zijn nog volop bezig met de ontwikke­ling. Het kan alleen maar beter worden Sietske van der Kleij, Communicatiemanager Aldi

In februari van dit jaar werden de mogelijkheden uitgebreid met Google Pay en Apple Pay. Sinds deze week heeft de klant nog een optie: afrekenen bij een betaalzuil.

Het werkt als volgt: je gaat met je boodschappen voor de betaalzuil staan. Producten uit het mandje halen is niet nodig; het apparaat scant de boodschappen automatisch. Als alle producten zijn geregistreerd verschijnt de eindafrekening vanzelf op het scherm. Na het voldoen van de betaling, door middel van een pinpas of één van de andere opties, kun je de supermarkt verlaten met een bonnetje waarop een QR-code staat.

Artikel gaat verder onder de foto

Volledig scherm De nieuwste toevoeging aan Aldi's supermarkt van de toekomst: een betaalzuil © Aldi Nederland

Betalen met pinpas

Uiteindelijk staat er nu wél een soort kassa in de kassaloze supermarkt, waar je ook nog eens gewoon kunt pinnen. ,,Maar het is ook nog mogelijk om de app te gebruiken”, reageert Van der Kleij. ,,Uiteindelijk is dat de snelste manier om je boodschappen te doen, omdat je automatisch afrekent met een betaalmiddel dat aan je app is gekoppeld. Ons doel is mensen zo eenvoudig mogelijk boodschappen laten doen.”

Het is een behoorlij­ke investe­ring en steeds meer mensen laten hun boodschap­pen thuisbezor­gen Cor Molenaar, Retaildeskundige

Gemengde reacties

Het is inmiddels een jaar geleden dat de testwinkel van Aldi zijn deuren opende. Experts reageerden destijds gemengd op de introductie van het concept. Retaildeskundige en hoogleraar Cor Molenaar noemde de technologie mooi, maar vroeg zich af welk probleem Aldi oplost. ,,Het is een behoorlijke investering en steeds meer mensen laten hun boodschappen thuisbezorgen. Ik vind de barrières te groot voor een grotere uitrol van dit concept.”

Volledig scherm Met een app op je telefoon kun je de winkel binnenlopen. © Angeliek de Jonge

Retaildeskundige Erik Hemmes zag daarentegen wél brood in het futuristische concept. Hij omschreef het als de opvolger van de zelfscan. ,,Je hebt al consumenten die zeggen: ‘Ik ga niet meer naar een supermarkt waar ze geen zelfscan hebben’. En nu kijken we naar de volgende ontwikkeling: gewoon naar buiten lopen, terwijl de winkel het geld automatisch van je rekening haalt.”

Uitrollen of niet?

Als de hypermoderne supermarkt succesvol is, volgt mogelijk een verdere uitrol van het concept. Of dat gebeurt is nog niet duidelijk. Aldi blijft voorlopig experimenteren aan de Lange Viestraat. Een einddatum van het project is niet bekend, aldus Van der Kleij.