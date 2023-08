Huurster maakte zo’n zooitje van haar tuin dat woningstichting van haar af wil

Juridisch adviseur van ex Johnny de Mol vervolgd na beschuldi­gen advocaat van aanranding

Karim Aachboun, de ‘juridisch adviseur’ van de ex van Johnny de Mol, wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte en smaad nadat hij advocaat Sébas Diekstra had beschuldigd van het aanranden van een vrouw. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Wanneer de zaak voorkomt is nog niet bekend.