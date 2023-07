Huurders boos, kopers blij, experts kritisch: ‘Nooit gedacht dat huren ingewikkelder zou zijn dan kopen’

Conclusie na ongeluk met kind in bakfiets: ‘Veel fietspaden zijn nog niet ingericht op bakfietsen’

Een moeder en jong kind kwamen afgelopen dinsdag met de bakfiets op de Huissensestraat in Arnhem hard in botsing met een vrachtwagen. Het kind werd door de klap uit de bak geworpen, maar bleef ongedeerd. De bakfiets werd meters meegesleept door de vrachtwagen en de moeder raakte zwaargewond. Hoe veilig is de bakfiets als vervoersmiddel met kinderen?