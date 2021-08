Hun moeder overleed en nu moeten dochters Fabiënne en Valerie uit hun huurhuis: ‘Mama zou dit vreselijk vinden’

Long co­vid-patiënten storten hart uit bij De Jonge: ‘Ik ben een wrak, fysiek en mentaal’

23 augustus Tijdens een soms emotionele bijeenkomst in Den Bosch ging demissionair minister Hugo de Jonge vandaag in gesprek met drie van de tienduizenden long covid-patiënten die Nederland inmiddels herbergt. Hun leven is veranderd in een nachtmerrie. ,,Ik sta moe op en ga moe naar bed.”