Hummer en trailer linken Jumbo-topman met hoofdverdachte in omvangrijke witwaszaak

Man (74) wordt in ziekenhuis zó hard de lift uit geduwd, dat hij twee ruggenwer­vels breekt

Een bezoek aan het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein liep voor een 74-jarige man in juni vreselijk af. Toen hij samen met zijn dochter de lift in wilde stappen, kreeg hij van een man te horen dat de lift ‘vol’ was. De zeventiger kreeg een harde duw en kwam zo hard ten val, dat hij twee ruggenwervels brak.

22 september