Humeyra werd steeds stiller en doodsbang, maar niemand die het zag

Elke dag, al maandenlang, brengt de vader van de 16-jarige Humeyra uit Rotterdam zijn jongste dochter naar school. Dus ook deze 18de december. Eigenlijk brengt hij haar overal naartoe. De tiener van het Rotterdam Design College gaat nooit meer alleen de deur uit. Of het nou school of haar bijbaantje is, of zelfs maar een tripje naar de winkel. Op stap met vrienden is er helemaal niet meer bij. De constante stroom doodsbedreigingen van haar nota bene veroordeelde ex-vriend Bekir slopen het leven van Humeyra.