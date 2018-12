Hulpverleners op aantal plekken bekogeld met zwaar vuurwerk

Hulpverleners in actie zijn dit weekeinde op meerdere plekken in Nederland bekogeld met zwaar vuurwerk. In Utrecht, Groningen en Veenendaal waren politiemensen, ambulancemedewerkers en brandweerlui het mikpunt van deze vorm van eindejaarsagressie.

In de Groningse wijk Paddepoel ontaardden vreugdevuurtjes gisteravond in een geweldsexplosie waarbij jongeren politiemensen en brandweerlieden bekogelden met zwaar vuurwerk en bierflessen. Ook werden de ramen van een politiewagen ingeslagen.

De brandweer kon het eerste vuur blussen maar een uur later was er opnieuw brand. Daarbij werd geprobeerd een auto in de vlammen te duwen. Toen de brandweer dat wilde blussen, ontstond een grimmige sfeer. De politie moest de brandweerlieden assisteren om te zorgen dat ze konden blussen. Er is nog niemand aangehouden.

Volgens burgemeester Peter den Oudsten heeft de opsporing en berechting van de daders hoge prioriteit en wordt bij geweld tegen hulpverleners een ‘bikkelharde lijn’ gevolgd. ,,Hulpverleners werken zich deze dagen uit de naad om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. Ze verdienen onze volle steun en respect om hun werk te kunnen doen.’’

Veenendaal

In Veenendaal werd gisteravond een politieauto bekogeld met zwaar vuurwerk. De twee politiemensen in de wagen bleven ongedeerd maar een omstander werd geraakt. De politie weet niet hoe het met deze persoon is. Ook is niet bekend of en zo ja hoeveel schade er is aan de politieauto.

Een 20-jarige verdachte zit nog vast. Hij verschijnt in snelrecht voor de rechter, zegt burgemeester Piet Zoon. ,,De strafmaat zal wegens geweld tegen politie - terecht - worden verhoogd. Het is ontoelaatbaar als hulpdiensten met vuurwerk worden bekogeld.’’

Utrecht

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland rukten politie, brandweer en ambulances gisteravond uit voor een brand in een flatgebouw in de wijk Kanaleneiland-Zuid. Tijdens de reddingswerkzaamheden bestookten omstanders de hulpverleners een tijdlang met vuurwerk. Drie hulpverleners kregen daardoor last van oorsuizen en moesten medisch worden nagekeken.

De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen sprak er vandaag zijn afschuw over uit. Ook hier zijn nog geen arrestaties verricht.

Campagne

De politie is vrijdag een speciale campagne begonnen die moet bijdragen aan een veiligere jaarwisseling voor hulpverleners. ‘Achter ieder uniform zit een mens. Laat ons veilig hulp verlenen’, luidt de slogan van de campagne waarin hulpverleners een gezicht krijgen.

Pieter van Vollenhoven

Pieter van Vollenhoven vroeg gisteravond op Twitter om steun voor de hulpverleners. ,,Niet alleen tijdens Oud & Nieuw maar in het gehele jaar 2019’’, schreef de voorzitter van de stichting Maatschappij en Veiligheid.