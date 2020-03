Hulp defensie komt als geroepen: ‘Komende week duizend ic-patiënten’

De hulp van defensie is een broodnodige stap om de situatie in Brabantse ziekenhuizen de komende week enigszins behapbaar te houden. Dat stelt Jan Kluytmans, arts-microbioloog in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Ondertussen werkt het ministerie hard aan het opschroeven van de ic-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen. Zelfs het gebruik van beademingsapparatuur voor dieren wordt onderzocht.

Vrijdagavond werd bekend dat defensie gaat helpen om ic-patiënten vanuit Brabant naar andere plekken in het land te vervoeren. Vanaf dit weekend wordt iedere ochtend per regio bekeken hoeveel ic-bedden er beschikbaar zijn en hoeveel patiënten er overgeplaatst moeten worden. Het ministerie van Volksgezondheid neemt hier de regie over. Medewerkers van defensie gaan werken vanuit het ziekenhuis in Tilburg.

Door de onderlinge hulp, die al een beetje op gang is gekomen, zijn er in het Amphia Ziekenhuis nu acht ic-bedden vrijgespeeld, en is er voorlopig weer voldoende ruimte. ,,Als er niks gebeurd was, hadden we het in Brabant naar verwachting niet gered”, zegt Kluytmans.



Volgens de arts-microbioloog verloopt de ontwikkeling van het aantal covid-19 gevallen op de intensive care nog steeds zoals afgelopen week ingeschat werd. ,,Gisteren waren er 265 intensive care-bedden bezet, over twee dagen zal dat waarschijnlijk verdubbeld zijn tot ruim 500, en vier dagen daarna zal het weer verdubbeld zijn naar zo’n duizend. Daarna zien we hopelijk het effect van de maatregelen die in de samenleving genomen zijn, en moet het gaan afvlakken of hopelijk afnemen.”



Het Amphia maakte vanochtend bekend dat er in het ziekenhuis nu 10 mensen aan het virus zijn overleden. In totaal zijn er 50 coronapatiënten opgenomen. Daarvan liggen er 15 op de ic.

Vrijdag kwamen de Brabantse ziekenhuizen nog met een noodkreet. Zij worden al de hele week overspoeld met coronapatiënten, en beklaagden zich over de gebrekkige steun vanuit de rest van het land. In De Volkskrant van vandaag zegt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden-ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), dat diverse ziekenhuizen buiten Brabant overplaatsing van patiënten weigerden.



Eerder kwamen soortgelijke geluiden vanuit ziekenhuis Bernhoven in Uden. De NOS toonde een videogesprek waarin traumachirurg Bastiaan Thomeer zijn hart luchtte. ,,Vandaag moest ik tegen vier patiënten die wij zouden gaan opereren zeggen: ‘Wij kunnen niets.’ Ik moest tot in Twente zoeken om ze te plaatsen. Een collega kon geen patiënten kwijt tot aan Zwolle aan toe.”



‘Onuitstaanbaar, onacceptabel, asociaal’, noemt Wim Schellekens, voormalig hoofdinspecteur curatieve zorg dat op Twitter. ,,Ik schaam me voor mijn collegae.”



Overigens komen er vanuit andere ziekenhuizen ook andere geluiden. Zo meldt het Elkerliek Ziekenhuis in Deurne dat het ‘fantastisch geholpen wordt’ door buddy-ziekenhuizen in Drachten en Assen. Volgens Kluytmans was er in de rest van Nederland ook geen sprake van onwil. ,,Mensen in de zorg zijn van nature heel solidair, dat zit in hun natuur. Die willen wel helpen. Maar ze zagen het gewoon nog niet, ze zitten in een andere modus dan waar wij nu in zitten. Gelukkig krijgt de onderlinge hulp nu een wat dwingender karakter.” Volgens hem kan de overplaatsing zowel gelden voor patiënten met Covid-19 als patiënten met andere levensbedreigende aandoeningen.

Extra capaciteit

Minister Hugo de Jonge is ondertussen druk bezig om de capaciteit van de intensive cares te verhogen. Nu zijn er in Nederland 1150 ic-bedden, waarvan er 575 beschikbaar zijn voor coronapatiënten. ‘Binnen enkele dagen’ gaat het aantal ic-bedden naar 1500, waarvan er dus 925 voor mensen met corona zijn. Daarna moeten er nog meer ic-bedden komen. ,,Hierbij richten we ons nu op een opschaling tot 2000 ic-bedden”, schrijft de nieuwbakken coronaminister aan de Tweede Kamer. ,,Dit aantal kan verder groeien indien nodig.”



In eerste instantie wordt de capaciteit verhoogd door het inzetten van ‘ic-boxen die in de ziekenhuizen aanwezig zijn maar die normaal gesproken niet operationeel klaar staan’, door operatiekamers te gebruiken waarop beademd kan worden en door het inzetten van extra beademingsapparatuur die via Defensie beschikbaar komt. ,,De verwachting is dat begin volgende week een eerste levering vanuit Defensie kan komen.” Ook wordt extra personeel van andere ziekenhuisafdelingen ingezet om de extra ic-ruimte te bemannen.



Om van 1500 naar 2000 en mogelijk nog meer ic-bedden te kunnen gaan, wordt gedacht aan nog meer maatregelen. De aanschaf van extra beademingsapparatuur staat daarbij op één, gevolgd door het aantrekken van geschikte beademingsapparaten vanuit andere sectoren, bijvoorbeeld uit zelfstandige klinieken of vanuit de diergeneeskunde. Ook bekijkt het kabinet samen met een consortium van bedrijven of Nederland eigen productiecapaciteit voor beademingsapparatuur kan opzetten. Ook de technische universiteiten zijn hierbij betrokken, schrijft De Jonge.

