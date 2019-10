Huizen Valkenswaard enige tijd ontruimd na vondst explosief

Het vrijla­tings­ver­zoek van Dutroux en nieuwe reeks Oplichters Aangepakt in Ochtend Show to go

16 oktober Voormalig België-correspondent Frans Boogaard, programmamaker Kees van der Spek en vechtsportverslaggever Mark Schaaf zijn morgen te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op de site.