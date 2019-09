Huiszoeking bij nieuwe KPN-baas Dominique Leroy

De Belgische recherche heeft vandaag in opdracht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten een huiszoeking verricht bij Dominique Leroy (54), nu nog de hoogste baas van telecomgigant Proximus in België. Leroy gaat per 1 december aan de slag als directeur van KPN in Nederland. De beurswaakhond wil weten waarom Leroy, een maand voordat ze haar vertrek bekendmaakte, ruim 285.000 euro Proximus-aandelen verkocht.

Volgens Belgische media is niet alleen huiszoeking gedaan in de woning van Leroy maar ook in het hoofdkantoor van Proximus. De invallen werden gedaan op verzoek van een onderzoeksrechter. Het Belgische ministerie van justitie heeft de ‘invallen’ vandaag bevestigd. ,,Er is inderdaad een gerechtelijk onderzoek aan de gang en er zijn huiszoekingen gedaan”, aldus een woordvoerder van het parket in Brussel.

Lees ook KPN kiest opnieuw buitenlandse baas Lees meer

Leidinggevenden bij beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht om hun beurstransacties te melden zodra het totaalbedrag in een kalenderjaar boven de 5.000 euro gaat. De Beglsiche beurswaakhond FSMA (Financial Services and Markets Authority) maakt die transacties vervolgens openbaar. Het vertrek van een sleutelpersoon in een bedrijf geldt als koersgevoelige informatie. Transacties zoals die van Leroy worden daaromonder de loep genomen. Als uit het onderzoek zou blijken dat daadwerkelijk handel met voorkennis plaatsvond, riskeert Leroy een administratieve boete.

Dominique Leroy kondigde twee weken geleden haar vertrek aan bij telecomoperator Proximus. Aanvankelijk zou Leroy, die aan de slag gaat bij sectorgenoot KPN in Nederland, nog tot 1 december blijven. Uiteindelijk kwamen de raad van bestuur en Leroy onderling overeen dat ze al op 20 september de deur achter zich dicht zou trekken. Leroy, Proximus en KPN hebben nog niet gereageerd op het nieuws over de huiszoekingen.

Salaris

Leroy, sinds 2014 ceo bij Proximus, wordt de eerste topvrouw bij Nederlands grootste telecombedrijf KPN. De Belgische gaat een basissalaris van 935.000 euro verdienen. De definitieve benoeming volgt na een speciale aandeelhoudersvergadering, waarvan de datum nog moet worden vastgesteld. Aandeelhouders hebben dan overigens geen stemrecht over de benoeming. Tussen oktober en december zal directielid Joost Farwerck optreden als interim-ceo.

Leroy’s komst is nodig nu huidige topman Maximo Ibarra eind juni zijn vertrek bekend maakte. De in april 2018 aangetreden Colombiaanse Italiaan was nog maar ruim een jaar in dienst. Ibarra, die op 30 september zijn laatste werkdag heeft, voerde ‘familieredenen’ aan voor zijn vertrek: naar verluidt konden zijn vrouw en dochter niet aarden in Nederland.