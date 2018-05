Huisvuilophalers in Best bedreigd en uitgescholden na uitdelen rode kaarten

Het nieuwe systeem van afvalscheiding werd in het najaar in Best geïntroduceerd, maar heeft vanaf het begin voor problemen gezorgd. De communicatie naar de inwoners toe verliep slecht. Veel mensen vinden de emmers voor restafval en luiers of incontinentiemateriaal te klein. Menigeen heeft de indruk dat het zwerfafval in en om het dorp is toegenomen, hoewel cijfers daarover ontbreken.



Ook de honderden rode kaarten die de afgelopen weken zijn uitgedeeld vallen verkeerd. In principe horen huishoudens die te krijgen wanneer ze hun afval niet goed hebben gescheiden, maar op sociale media klagen velen dat ze geen idee hebben wat ze fout hebben gedaan.



Wie een rode kaart krijgt wordt gedwongen zelf naar de milieustraat te rijden omdat de container of emmer niet wordt geleegd. Wie meer dan een kuub restafval naar de milieustraat brengt, moet ervoor betalen. Het systeem is ook niet helemaal waterdicht: een inwoner kan een reprimande krijgen omdat er restafval in de PMD-container zit, dat iemand anders er in heeft gestopt.