Huisfeestjes bij vreemden en een afterparty in de kroeg: zo feesten jongeren tijdens de lockdown

,,Iedereen krijgt een welkomstdrankje, maar het is wel de bedoeling dat alle gasten hun eigen drankjes meenemen.’’ De 27-jarige Mike, die zijn achternaam om privacyredenen liever niet openbaart, is drukdoende met de voorbereidingen van een huisfeestje in zijn ruime appartement in de Arnhemse binnenstad. Hoewel, één huisfeestje? ,,Als het feestje van vrijdag bevalt doen we het zaterdag gewoon nog een keer.’’



Mike is een van de vele jongeren en jongvolwassenen die hun heil zoeken in het bezoeken en organiseren van huisfeestjes. Iets dat sinds de coronapandemie en de daar bijhorende maatregelen steeds populairder is geworden. ,,Ik zit in de leeftijdscategorie die nog heel erg op zoek is naar nieuwe contacten. Als dat niet in de kroeg kan, dan maar op een feestje thuis.’’