Huisartsen vrezen fouten door overbelasting

Dat betekent niet dat er massaal medische missers worden gemaakt, benadrukt de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), die het onderzoek liet uitvoeren door Newcom. ,,Huisartsen verwijzen soms onterecht door naar een medisch specialist of schrijven meer medicijnen voor dan nodig was. We weten uit eerder onderzoek dat dit minder vaak voorkomt wanneer ze meer tijd hebben tijdens het consult'', licht de LHV toe.

Bijna alle ondervraagde huisartsen zeggen te haastig een consult te moeten afronden; 96 procent. Het gros heeft te weinig tijd voor het afhandelen van herhalingsrecepten, houdt medische dossiers niet goed bij en loopt geen visite terwijl dit wel moest. Twee derde van de huisartsen zegt de noodzakelijke werkzaamheden niet af te krijgen in de reguliere werktijd.

,,De conclusies van dit onderzoek vragen om maatregelen'', zegt LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. Een kwart van de huisartsen ervaart zelfs zoveel werkdruk dat ze een burn-out hebben gehad of er een op de loer ligt. Kalsbeek: ,,Dat is niet goed voor een dokter die altijd alert en aandachtig moet zijn.''

Huisartsen hebben er de laatste jaren veel taken bij gekregen. Ouderen wonen langer thuis, waardoor ze vaker naar de huisarts gaan. Ook moest de dokter meer taken overnemen van ziekenhuizen om de zorgkosten terug te dringen. Zo worden nu meer kleine chirurgische ingrepen als het verwijderen van aambeien of nageloperaties uitgevoerd door de huisarts.

Huisartsen in achterstandswijken hebben het het zwaarst. Veel van hun patiënten kampen niet alleen met werk- en inkomensproblemen, maar ook met een slechte gezondheid.

De huisartsen pleiten voor kleinere praktijken. Nu telt Nederland ruim 9.000 huisartsen die gemiddeld 2.200 patiënten hebben. Dat gemiddelde moet terug naar 1.800, bepleitte de LHV al eerder in Den Haag. Werkweken van ruim vijftig uur zijn de standaard geworden en dat levert spanning op in de praktijk, maar ook in het privéleven.