Huisartsen sturen ‘motie van treurnis’ naar minister over nieuwe prikronde: ‘Onbeschofte actie’

CoronaHuisartsen, verenigd in twee actiegroepen, sturen massaal een boze e-mail met een ‘motie van treurnis’ naar zorgminister Kuipers. De artsen balen dat zij binnen hun praktijk moeten uitzoeken welke patiënten als eerste in aanmerking komen voor een nieuwe coronaprik.

De mail is gedeeld in Facebookgroepen met in totaal een paar duizend leden, met het verzoek die te verspreiden onder collega’s en door te sturen naar de minister. Er is enorm veel animo voor de actie, vertelt huisarts en mede-initiatiefnemer Nico Terpstra. ,,Van alle kanten trekken er nu artsen aan de bel. Wij willen dat de mailbox van het ministerie van Volksgezondheid verstopt raakt met boze huisartsen.”

Want zij werden twee weken geleden onaangenaam verrast door een brief van minister Kuipers dat het RIVM vanaf half september als eerste de griepprikgroep zal uitnodigen voor de Covid-19-herhaalprik. De lijst met de juiste mensen moet komen van de huisartsen. Kuipers schrijft: ‘De huisartsen hebben zich gecommitteerd tot het maken van een selectie van de griepprikgroep jonger dan 60 jaar.’

De Landelijke Huisartsen Vereniging liet meteen daarna weten ‘overvallen’ te zijn door de aankondiging dat huisartsen selecties moeten gaan maken. ‘Het proces was nog niet helder, waardoor nog helemaal niet te stellen is of dit wel goed uitvoerbaar is voor huisartsen. En die uitvoerbaarheid is één van de harde randvoorwaarden.’

Geconfronteerd met extra werk

Nu komen ook de huisartsen zelf in actie. In de mail voor minister Kuipers die in handen is van deze site, staat: ‘Huisartsen, verenigd in de huisarts-actiegroepen ‘help de huisarts verzuipt’ en ‘de bevlogen huisartsen’, zijn ontzet dat u − de minister − opnieuw de huisartsen negeert. Het is de zoveelste keer dat huisartsen, zonder overleg, geconfronteerd worden met extra werk en dat in een periode dat huisartsen of proberen uit te rusten of keihard aan het werk zijn om met onderbezetting veilige huisartsenzorg te bieden.’

Bij veel huisartsen is het onbegrip ‘over deze respectloze manier van doen’ groot, vertelt huisarts Terpstra. ,,Wij willen niet meer worden geconfronteerd met werkzaamheden waarover vooraf géén overleg is geweest! Zo’n onbeschofte actie, dat bevel van de minister om weer voor hem aan de slag te gaan. Zijn order is niet in overeenstemming met de ernst van de situatie bij de huisartsenzorg. Veel collega’s zijn daar woedend over en dreigen hun medewerking nu helemaal te stoppen.”

De huisartsen roepen de bewindsman op het gesprek aan te gaan en te zorgen voor ‘de juiste tijdlijnen en goede randvoorwaarden’. Terpstra: ,,Zo zijn er heel wat vaccinatierondes geweest waarbij we zijn ingezet als gratis prikassistenten, terwijl de GGD artsen wél betaalt. Wij moeten helemaal niks, we hebben geen dienstbetrekking bij het ministerie. Dus zorg dat wij betrokken worden en gezien worden, anders werkt het niet.”

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten in gesprek te zijn met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en VWS over de randvoorwaarden voor de inzet van huisartsen in de vaccinatiecampagne. Hier hoort de manier waarop de selectie voor de griepprikgroep van mensen onder de 60 gaat plaatsvinden ook bij.

