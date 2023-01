Huisartsen stemmen alsnog in met zorgakkoord: ‘Nu samen verder’

Verwarde man die kokend water over rug hulpverle­ner goot moet levenslan­ge zorg krijgen, vindt justitie

Johannes de B. (65), die op 18 oktober vorig jaar kokend water over de rug en schouders van een ambulanceverpleegkundige in Gouda goot, heeft langdurige of misschien wel een levenslange behandeling nodig. Dat moet voorkomen dat hij in herhaling valt.

23 januari