Huisarts op Urk schrijft omstreden spijtpillen voor aan vrouwen die twijfelen over abortus

‘Echt geen idee waarom ik die zendmast in brand stak’

9 maart Waarom stak Limburger L.T. (32) een zendmast langs de A67 bij Maasbree in de fik? ,,Ik heb echt geen idee. Ik ben niet tegen 5G”, zegt hij dinsdag tegen de rechter in Dordrecht. De officier van justitie gelooft er niks van: ,,Dit was zendmast nummer 25, het was elke dag in het nieuws! En dan klimt u zomaar over dat hek en sticht u brand?”