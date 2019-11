Huis geliquideerde advocaat Derk Wiersum weken geobserveerd

De in september vermoorde advocaat Derk Wiersum werd al weken voor zijn dood in de gaten gehouden. Dit gebeurde volgens de politie met drie gestolen auto's. Niet alleen de straat in Amsterdam-Buitenveldert waar Wiersum woonde werd geobserveerd, maar ook het huis zelf waar hij met zijn gezin leefde. Dat meldt de politie vandaag.

‘In het onderzoek naar de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum heeft de recherche vastgesteld dat de daders in elk geval vanaf augustus drie gestolen auto’s hebben gebruikt om de straat en het huis van het doelwit in de gaten te houden’, is vandaag de mededeling van de politie. Volgens De Telegraaf was er sprake van een ‘moordcommando'. Het programma Opsporing Verzocht komt vanavond met nieuwe informatie uit het onderzoek.

Wiersum werd op de vroege ochtend van 18 september bij zijn huis aan de Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. De schutter ontkwam uiteindelijk in een witte Opel Combo, een van de gestolen voertuigen, meent de politie. De auto is geregistreerd door bewakingscamera’s in de buurt van de plaats delict. De Combo is later in Almere aangetroffen.

Bewakingscamera’s hebben vastgelegd dat de Combo op de ochtend van de moord vanaf de Van Boshuizenstraat richting Imstenrade rijdt. Direct na de moord rijdt het busje de Van Boshuizenstraat weer op, richting Europaboulevard. De schutter zat in de auto, denkt de politie, de bestuurder was een andere persoon.

Bij verschillende voorverkenningen zijn ook een Volkswagen Transporter en een Renault Mégane gebruikt, aldus de politie. Op 16 september is de Transporter in de buurt van de Imstenrade geweest. Na de moord werd deze auto gevonden in een parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost.

Ook de Renault Mégane is in de periode vóór de moord in Buitenveldert en de Imstenrade geweest. De auto is volgens de politie in brand gestoken.

Derk Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het zeer omvangrijke onderzoek-Marengo naar een reeks liquidaties in de onderwereld. In Marengo geldt de voortvluchtige Ridouan Taghi als hoofdverdachte. Aangenomen wordt dat de moord op de advocaat in opdracht van Taghi en de zijnen is gepleegd. De broer van B. is in maart 2018 doodgeschoten, kort nadat bekend was gemaakt dat B. kroongetuige is. Eén verdachte zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Hierover is verder nog niets naar buiten gebracht.